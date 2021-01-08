У Алдервейрелда есть предложение из Нидерландов

Центральный защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации De Telegraaf, заполучить 31-летнего футболиста в январе хочет ПСВ из Эйндховена.

Рыночная стоимость бельгийца оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Алдервейрелд сыграл за "Тоттенхэм" 15 матчей и забил 1 гол.

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