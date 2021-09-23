У Алексиса Санчеса есть три варианта продолжения карьеры

Фото инстаграм Алексиса Санчеса

Форвард Алексис Санчес может уйти из миланского "Интера" во время зимнего трансферного окна.

По информации Calciomercato, на 32-летнего футболиста претендуют сразу три клуба из Франции и Испании.

Сообщается, что чилийский нападающий интересен "Марселю", "Бетису" и "Севилье".

В этом сезоне Санчес сделал 1 ассист в 2 матчах. Его рыночная стоимость - 7,5 миллиона евро.

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