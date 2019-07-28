У Алвеса есть план по возвращению в "Барселону"

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У Алвеса есть план по возвращению в "Барселону"

Бразильский защитник Даниэль Алвес отклонил несколько предложений, так как надеется вернуться в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, бразилец ожидает, что каталонцы используют португальского защитника Нелсона Семеду в качестве частичной компенсации за форварда ПСЖ Неймара. В этом случае "Барселона" понадобится недорогой или бесплатный правый защитник и клуб может вернуться к кандидатуре Алвеса.

Ранее сообщалось, что президент каталонцев Хосеп Бартомеу не стал рассматривать вариант с 36-летним Алвесом, который в данный момент является свободным агентом. Последним клубом игрока был ПСЖ.

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