У Ананидзе подозрение на повреждение крестообразной связки колена

Теги джано ананидзеспартак москвагрузия

У Ананидзе подозрение на повреждение крестообразной связки колена

Стал известен предварительный диагноз полузащитника "Спартака" и сборной Грузии Жано Ананидзе.

Как сообщают российские СМИ, у 25-летнего футболиста подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена.

Степень серьёзности травмы и сроки восстановления Ананидзе станут известны после прохождения полноценного медобследования.

Не пропустите: Ананидзе получил тяжёлую травму колена. | http://soccernews.ru

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