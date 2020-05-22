У Антона Шунина и его жены родился ребенок

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У Антона Шунина и его жены родился ребенок

У голкипера "Динамо" и сборной России Антона Шунина и его жены Екатерины сегодня, 22 мая, родилась дочь. 

В честь рождения дочки футболист опубликовал пост в инстаграме.

"22.05.2020. Мы стали родителями прекрасной малышки. Это счастье. Любимая, спасибо! Мои девочки чувствуют себя хорошо", - написал Шунин в соцсети.

"Этот год стал волшебным для нас. Сегодня, 22.05.2020, мы стали родителями нашей прекрасной малышки. Не передать чувства, которые я испытываю Спасибо тебе, родной, что был рядом все это время Люблю тебя!", - написала в инстаграме девушка.

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