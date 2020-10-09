У арбитра Карасёва диагностирован коронавирус
Известный российский футбольный судья Сергей Карасёв заразился новой коронавирусной инфекцией.
41-летнего рефери из-за выявления COVID-19 лишили права обслуживать матч Лиги Наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов.
"К сожалению, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Я сразу же принял все необходимые меры, сообщил об этом в Российский футбольный союз и УЕФА. Болезнь проходит бессимптомно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции и ни с кем не контактирую. Призываю всех быть осторожными, носить маски и перчатки в общественных местах. Надеюсь, что уже совсем скоро я смогу вернуться к своему любимому делу", - сказал Карасёв в комментарии для агенства "РИА Новости".
Отметим, что в России за предыдущие сутки зафиксировано 12 126 новых случаев заболевания коронавирусом.
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