У арбитра Москалёва подозрение на коронавирус

Ещё один российский футбольный судья может оказаться на длительном больничном.

Сегодня стало известно, что Сергей Карасёв заразился коронавирусом. Оказывается, подозрение на COVID-19 есть и у другого арбитра.

"Да, к сожалению, у Карасёва - коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели. Ещё есть подозрение на коронавирус у Москалёва. Ждём повторный тест. Ситуация сложная... Остальные судьи здоровы", - сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Напомним, что 17 октября стартует 11-й тур чемпионата России.

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