У Аргентины лучшая действующая беспроигрышная серия среди всех сборных мира

Теги аргентинастатистика

У Аргентины лучшая действующая беспроигрышная серия среди всех сборных мира

Фото твиттер сборной Аргентины

Сборная Аргентины довела свою серию без поражений до 26 матчей подряд.

Напомним, что прошлой ночью "альбиселесте" победили Уругвай в квалификации ЧМ-2022 со счётом 1:0.

Подопечные Лионеля Скалони на данный момент имеют лучшую в мире действующую беспроигрышную серию среди сборных.

До повторения собственного рекорда аргентинцам осталось не проиграть в трёх матчах кряду.

Мировым рекордсменом по серии без поражений является сборная Италии (37).

Не пропустите: Тренер сборной Аргентины ответил ПСЖ по поводу вызова Месси на ноябрьские матчи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" и "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Локомотива"

"Зенит" и "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия Бразилия 17 38
2 Уругвай Уругвай 17 28
3 Чили Чили 17 26
4 Колумбия Колумбия 17 26
5 Перу Перу 17 25
6 Аргентина Аргентина 17 25
7 Парагвай Парагвай 17 24
8 Эквадор Эквадор 17 20
9 Боливия Боливия 17 14
10 Венесуэла Венесуэла 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов