У Аргентины лучшая действующая беспроигрышная серия среди всех сборных мира

Фото твиттер сборной Аргентины

Сборная Аргентины довела свою серию без поражений до 26 матчей подряд.

Напомним, что прошлой ночью "альбиселесте" победили Уругвай в квалификации ЧМ-2022 со счётом 1:0.

Подопечные Лионеля Скалони на данный момент имеют лучшую в мире действующую беспроигрышную серию среди сборных.

До повторения собственного рекорда аргентинцам осталось не проиграть в трёх матчах кряду.

Мировым рекордсменом по серии без поражений является сборная Италии (37).

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