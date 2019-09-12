У Ари украли наручные часы стоимостью 23 миллиона рублей
Форвард "Краснодара" Ари стал жертвой преступника. У футболиста украли 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей.
Сообщается, что вор, пробравшийся в дом нападающего, уже задержан, однако часть похищенного он уже успел продать.
"Кража часов очень сильно задела меня, как будто у меня украли сердце. Сотрудники полиции начали работать быстро - спустя несколько дней они нашли человека, который проник в мой дом. Полиция нашла у преступника только шесть штук, одни из них я получил за сотую игру за "Краснодар", другие - за чемпионство в "Локомотиве". Расследование продолжается, преступник не хочет ничего говорить. Я надеюсь, что полиция работает также усердно над поисками оставшихся часов и сможет найти их", - прокомментировал ситуацию натурализованный бразилец.
В текущем сезоне 33-летний Ари сыграл за "Краснодар" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4