У Ари украли наручные часы стоимостью 23 миллиона рублей

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У Ари украли наручные часы стоимостью 23 миллиона рублей

Форвард "Краснодара" Ари стал жертвой преступника. У футболиста украли 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей.

Сообщается, что вор, пробравшийся в дом нападающего, уже задержан, однако часть похищенного он уже успел продать.

"Кража часов очень сильно задела меня, как будто у меня украли сердце. Сотрудники полиции начали работать быстро - спустя несколько дней они нашли человека, который проник в мой дом. Полиция нашла у преступника только шесть штук, одни из них я получил за сотую игру за "Краснодар", другие - за чемпионство в "Локомотиве". Расследование продолжается, преступник не хочет ничего говорить. Я надеюсь, что полиция работает также усердно над поисками оставшихся часов и сможет найти их", - прокомментировал ситуацию натурализованный бразилец.

В текущем сезоне 33-летний Ари сыграл за "Краснодар" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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