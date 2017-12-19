У Аррисабалаги выявлена трещина в ноге

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У Аррисабалаги выявлена трещина в ноге

Вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага выбыл из строя из-за травмы, сообщает Onda Cero.

По информации ресурса, у 23-летнего стража ворот выявлена трещина в плюсневой кости правой ноги.

Сроки восстановления Аррисабалаги пока остаются неизвестными - в ближайшее время ему предстоит пройти ряд медицинских тестов.

Напомним, что голкипер "Атлетика" является одной из приоритетных трансферных целей мадридского "Реала". | http://soccernews.ru

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