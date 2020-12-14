У "Арсенала" худший по результативности старт чемпионата за последние 39 лет

Лондонский "Арсенал" в первых 12 турах АПЛ забил всего 10 голов.

Это худший по результативности старт чемпионата для "канониров" за последние 39 лет.

В сезоне 1981/82 команда за указанный период отличилась ещё меньше - 8 раз.

"Арсенал" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, до зоны вылета - 5 очков.

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