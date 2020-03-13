У Артеты диагностирован коронавирус

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У Артеты диагностирован коронавирус

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета заразился коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт "канониров", испанский специалист сдал положительный тест, подтвердивший наличие у него заболевания.

Все представители клуба, контактировавшие с тренером, отправлены на карантин.

37-летний Артета возглавил "Арсенал" 19 декабря прошлого года, заключив контракт до конца сезона 2022/23.

Не пропустите: "Ювентус" всем клубом находится на карантине. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Нужно ставить железный занавес и оградить нашу страну от европеского идиотизма...Кстати,в Америке и Израиле хоть кто-нибудь заразился или на амерских военных базах ,или Афгане или Индии?

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Троглодит
Троглодит

В России заражённых не меньше, но: 1) не хватает специалистов и оборудования для диагностики, 2) государство скрывает статистику.

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