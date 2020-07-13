У Артуро Видаля самый высокий процент реализации моментов среди игроков Примеры

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У Артуро Видаля самый высокий процент реализации моментов среди игроков Примеры

Названы самые эффективные футболисты Примеры по превращению ударов по воротам в забитые голы.

Лидирует в испанском чемпионате по этому показателю полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль.

Звёздный чилиец отличился в матчах турнира 8 раз при 23 ударах в створ. Его эффективность - 34,78%.

Ближайшие преследователи хавбека "сине-гранатовых" - Дани Парехо ("Валенсия", 26,67%), Серхио Рамос ("Реал", 26,32%), Макси Гомес ("Валенсия", 25,64%), Луис Суарес ("Барселона", 20,83%) и Ансу Фати ("Барселона", 20,69%).

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