У Артуро Видаля самый высокий процент реализации моментов среди игроков Примеры
Названы самые эффективные футболисты Примеры по превращению ударов по воротам в забитые голы.
Лидирует в испанском чемпионате по этому показателю полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль.
Звёздный чилиец отличился в матчах турнира 8 раз при 23 ударах в створ. Его эффективность - 34,78%.
Ближайшие преследователи хавбека "сине-гранатовых" - Дани Парехо ("Валенсия", 26,67%), Серхио Рамос ("Реал", 26,32%), Макси Гомес ("Валенсия", 25,64%), Луис Суарес ("Барселона", 20,83%) и Ансу Фати ("Барселона", 20,69%).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14