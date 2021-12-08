У "Атлетико" серьезные потери перед мадридским дерби

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У "Атлетико" серьезные потери перед мадридским дербиФото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" испытывает серьезные кадровые проблемы перед матчем против "Реал Мадрида" в 17-м туре Ла Лиги.

Как сообщает издание AS, мадридское дерби из-за травм пропустят центральные защитники Хосе Мария Хименес и Стефан Савич, крайние защитники Киран Триппьер и Шиме Врсалько, а также нападающий Луис Суарес.

Двое последних получили травмы в матче против "Порту" (3:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Игра между "Реалом" и "Атлетико" состоится уже в это воскресенье. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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