У "Атлетико" серьезные потери перед мадридским дерби
Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" испытывает серьезные кадровые проблемы перед матчем против "Реал Мадрида" в 17-м туре Ла Лиги.
Как сообщает издание AS, мадридское дерби из-за травм пропустят центральные защитники Хосе Мария Хименес и Стефан Савич, крайние защитники Киран Триппьер и Шиме Врсалько, а также нападающий Луис Суарес.
Двое последних получили травмы в матче против "Порту" (3:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Игра между "Реалом" и "Атлетико" состоится уже в это воскресенье. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14