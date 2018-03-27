У "Атлетико" серьёзные проблемы с составом перед матчем с "Депортиво"

Теги атлетико мадриддепортиво ла-коруньядиего симеоне

У "Атлетико" серьёзные проблемы с составом перед матчем с "Депортиво"

Тренерскому штабу "Атлетико" во главе с Диего Симеоне придётся поломать голову в преддверии матча 30-го тура Примеры против "Депортиво".

Дело в том, что из-за травм и дисквалификаций в этом поединке смогут принять участие только два вратаря и 12 полевых игроков, информирует Marca.

Напомним, что матч "Депортиво" - "Атлетико" сотоится в воскресенье, 1 апреля.

Не пропустите: "Атлетико" теряет Хименеса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов