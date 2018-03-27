У "Атлетико" серьёзные проблемы с составом перед матчем с "Депортиво"

Тренерскому штабу "Атлетико" во главе с Диего Симеоне придётся поломать голову в преддверии матча 30-го тура Примеры против "Депортиво".

Дело в том, что из-за травм и дисквалификаций в этом поединке смогут принять участие только два вратаря и 12 полевых игроков, информирует Marca.

Напомним, что матч "Депортиво" - "Атлетико" сотоится в воскресенье, 1 апреля.

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