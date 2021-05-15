У Аяза Гулиева серьёзная болезнь лёгких

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СМИ узнали о тяжёлом заболевании бывшего полузащитника московского "Спартака" Аяза Гулиева.

По информации "Чемпионата", у 24-летнего футболиста проблемы с лёгкими.

"Болезнь такая, что непонятно, откуда берётся. Но это лёгкие - он уже летом даже тренироваться не мог", - сообщил источник.

Болезнь у Гулиева проявилась летом 2020 года. Ему пришлось принимать лекарства, которые спровоцировали набор лишнего веса.

Сейчас хавбек является свободным агентом. На этой неделе "Спартак" расторг с ним контракт.

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