У Аяза Гулиева серьёзная болезнь лёгких
Фото сайт РПЛ
СМИ узнали о тяжёлом заболевании бывшего полузащитника московского "Спартака" Аяза Гулиева.
По информации "Чемпионата", у 24-летнего футболиста проблемы с лёгкими.
"Болезнь такая, что непонятно, откуда берётся. Но это лёгкие - он уже летом даже тренироваться не мог", - сообщил источник.
Болезнь у Гулиева проявилась летом 2020 года. Ему пришлось принимать лекарства, которые спровоцировали набор лишнего веса.
Сейчас хавбек является свободным агентом. На этой неделе "Спартак" расторг с ним контракт.
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