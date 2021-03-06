У Азара подозрение на рецидив травмы

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар опять испытывает проблемы со здоровьем, утверждает Marca.

По сведениям издания, у 30-летнего бельгийца подозрение на рецидив мышечной травмы.

Звёздный футболист из-за повреждения не играет с начала февраля. Сколько он ещё пропустит, пока неизвестно.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 13 матчей и забил 3 гола.

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