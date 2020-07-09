У Азара появились шансы сыграть с "Алавесом"

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У Азара появились шансы сыграть с "Алавесом"

Участие вингера мадридского "Реала" Эдена Азара в матче 35-го тура Примеры против "Алавеса" до сих пор под вопросом.

Ранее сообщалось, что звёздный бельгиец рискует пропустить игру из-за боли в голеностопе, однако, по информации Marca, сегодня футболист работал в общей группе и полноценно готовился к грядущему поединку.

Скорее всего, решение о том, сыграет ли Азар в пятницу, будет принято непосредственно в день проведения встречи.

29-летний Азар в текущем сезоне сыграл за "сливочных" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 7 ассистов.

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