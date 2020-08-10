У Балотелли есть предложение от турецкого топ-клуба

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли может оказаться в "Бешикташе", утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, турецкий клуб уже ведёт переговоры с агентом скандального футболиста Мино Райолой.

Итальянскому форварду готовы предложить контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось об интересе к Балотелли со стороны "Комо" из Серии C и румынского "ЧФР Клужа".

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