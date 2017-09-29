У Балотелли родился сын

Теги ниццамарио балотелли

У Балотелли родился сынУ форварда "Ниццы" Марио Балотелли родился сын Лион.

Пресса пока не сообщает личность матери ребенка. Скорее всего, ею стала итальянская девушка, с которой Балотелли познакомился на отдыхе в Сардинии.

У 27-летнего форварда "Ниццы" уже есть дочь Пиа, которая родилась 5 декабря 2012 года от итальянской телеведущей Раффаэллы Фико.

Читайте: Балотелли высказался о конфликте Неймара и Кавани | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 7 19
2 Монако 8 19
3 Бордо 7 15
4 Сент-Этьен 7 14
5 Марсель 7 13
6 Нант 7 13
7 Лион 7 12
8 ФК Кан 7 12
9 Ницца 7 10
10 Монпелье 8 9
11 Генгам 7 9
12 Анжер 7 8
13 Труа 7 8
14 Тулуза 7 7
15 Ренн 7 6
16 Амьен 7 6
17 Дижон 7 5
18 Лилль 7 5
19 Страсбур 7 4
20 Метц 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов