У Балотелли родился сын

У форварда "Ниццы" Марио Балотелли родился сын Лион.

Пресса пока не сообщает личность матери ребенка. Скорее всего, ею стала итальянская девушка, с которой Балотелли познакомился на отдыхе в Сардинии.

У 27-летнего форварда "Ниццы" уже есть дочь Пиа, которая родилась 5 декабря 2012 года от итальянской телеведущей Раффаэллы Фико.

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