У Балотелли возникли неприятности с итальянской полицией

Теги марио балотелли

У Балотелли возникли неприятности с итальянской полицией

Известный итальянский нападающий Марио Балотелли оказался в эпицентре очередного скандала, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянская полиция может обвинить форварда в организации азартных игр. Дело в том, что несколько дней назад Балотелли заплатит случайному прохожему две тысячи евро за то, чтобы он в трусах съехал на мопеде в реку. Также не исключено, что футболиста обвинят в умышленном загрязнении моря.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buongiorno così ! (Vespa ripescata).

Публикация от Mario Balotelli‍‍ (@mb459)

В данный момент 28-летний Балотелли является свободным агентом и может подписать контракт с одним из итальянских клубов. Его последним клубом был "Марсель". 

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