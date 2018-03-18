У "Барселоны" были два предпочтения по сопернику в четвертьфинале Лиги Чемпионов

Теги барселонаромаливерпуль

У "Барселоны" были два предпочтения по сопернику в четвертьфинале Лиги ЧемпионовУ каталонской "Барселоны" были два предпочтения по сопернику в четвертьфинале Лиги Чемпионов, информирует sport.es.

По сведениям источника, в стане "сине-гранатовых" хотели, чтобы в следующей стадии турнира они встретились с "Ливерпулем" или "Ромой", которая в итоге им и досталась. С соотечественниками в лице мадридского "Реала" и "Севильи" каталонцы не желали встречаться из-за частых игр против них в чемпионате и кубке Испании, а "Манчестер Сити", мюнхенскую "Баварию" и туринский "Ювентус" в "Барсе" причислили к претендентам на победу в ЛЧ, поэтому их тоже не хотели видеть в числе своих соперников на стадии 1/4 финала.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Атлетика". | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Реал победит!!! Успокойтесь все!!!

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Семён

Ну как можно Ювентус причислить к фаворитам? пфф. Главный фаворит турнира- это конечно же Реал

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Зенден

Да ну, Манчестер Сити это понятно, но такого голодного до побед Ливерпуля можно пожелать только врагам, реалу например. Не факт, что шейхи смогут пройти мерсисайдцев. Буду ставить на Ливерпуль.

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кахо

согласен, ливер сейчас мощный, наверно тоже на них поставлю

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ЧЛЕНСИ

ты ,видимо ,очень недооцениваешь Манчестер Сити

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