У "Барселоны" были два предпочтения по сопернику в четвертьфинале Лиги Чемпионов

У каталонской "Барселоны" были два предпочтения по сопернику в четвертьфинале Лиги Чемпионов, информирует sport.es.

По сведениям источника, в стане "сине-гранатовых" хотели, чтобы в следующей стадии турнира они встретились с "Ливерпулем" или "Ромой", которая в итоге им и досталась. С соотечественниками в лице мадридского "Реала" и "Севильи" каталонцы не желали встречаться из-за частых игр против них в чемпионате и кубке Испании, а "Манчестер Сити", мюнхенскую "Баварию" и туринский "Ювентус" в "Барсе" причислили к претендентам на победу в ЛЧ, поэтому их тоже не хотели видеть в числе своих соперников на стадии 1/4 финала.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Атлетика". | soccernews.ru