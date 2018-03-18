У "Барселоны" были два предпочтения по сопернику в четвертьфинале Лиги Чемпионов
У каталонской "Барселоны" были два предпочтения по сопернику в четвертьфинале Лиги Чемпионов, информирует sport.es.
По сведениям источника, в стане "сине-гранатовых" хотели, чтобы в следующей стадии турнира они встретились с "Ливерпулем" или "Ромой", которая в итоге им и досталась. С соотечественниками в лице мадридского "Реала" и "Севильи" каталонцы не желали встречаться из-за частых игр против них в чемпионате и кубке Испании, а "Манчестер Сити", мюнхенскую "Баварию" и туринский "Ювентус" в "Барсе" причислили к претендентам на победу в ЛЧ, поэтому их тоже не хотели видеть в числе своих соперников на стадии 1/4 финала.
Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Атлетика". | soccernews.ru
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