У "Барселоны" есть четыре варианта на замену Тер Стегену

Теги барселонамарк-андре тер штеген

У "Барселоны" есть четыре варианта на замену Тер СтегенуФото: инстаграм Онана/Автор неизвестен

"Барселона" ищет варианты для усиления позиции вратаря на случай возможной продажи Марк-Андре Тер Стегена.

Как сообщает каталонский журналист Жерар Ромеро, сине-гранатовые рассматривают четырех голкиперов на замену немецкому футболисту.

По информации источника, в этот список входит вратарь "Вольфсбурга" Кастельса, а также Мелье из "Лидса", Драговски из "Фиорентины" и Онана из "Аякса".

Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассмотрит предложения от 40 миллионов за Тер Стегена.

Также не пропустите: Ибрагимович забил 300-й гол в топ-5 чемпионатах Европы. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду с 2014 года играет с неизлечимой травмой

Роналду с 2014 года играет с неизлечимой травмой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов