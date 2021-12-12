У "Барселоны" есть четыре варианта на замену Тер Стегену
Фото: инстаграм Онана/Автор неизвестен
"Барселона" ищет варианты для усиления позиции вратаря на случай возможной продажи Марк-Андре Тер Стегена.
Как сообщает каталонский журналист Жерар Ромеро, сине-гранатовые рассматривают четырех голкиперов на замену немецкому футболисту.
По информации источника, в этот список входит вратарь "Вольфсбурга" Кастельса, а также Мелье из "Лидса", Драговски из "Фиорентины" и Онана из "Аякса".
Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассмотрит предложения от 40 миллионов за Тер Стегена.
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|20
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|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
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|Эспаньол
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