У "Барселоны" есть четыре варианта на замену Тер Стегену

Фото: инстаграм Онана/Автор неизвестен

"Барселона" ищет варианты для усиления позиции вратаря на случай возможной продажи Марк-Андре Тер Стегена.

Как сообщает каталонский журналист Жерар Ромеро, сине-гранатовые рассматривают четырех голкиперов на замену немецкому футболисту.

По информации источника, в этот список входит вратарь "Вольфсбурга" Кастельса, а также Мелье из "Лидса", Драговски из "Фиорентины" и Онана из "Аякса".

Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассмотрит предложения от 40 миллионов за Тер Стегена.

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