У "Барселоны" есть пять предложений о продаже прав на название "Камп Ноу"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о переговорах по продаже прав на название домашнего стадиона команды.
Напомним, что "сине-гранатовые" играют на "Камп Ноу". Вместимость арены - более 99 тысяч зрителей.
"У нас есть как минимум пять предложений. Мы хотим получать от 30 до 40 миллионов евро в год. Это контракты, которые обычно заключаются на 10-15 лет", - цитирует Лапорту Sport.es.
"Барса" набрала 23 очка в 14 турах Ла Лиги и занимает седьмое место в таблице первенства.
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