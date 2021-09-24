У "Барселоны" худшая за 18 лет результативность в 5 стартовых турах Ла Лиги

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У "Барселоны" худшая за 18 лет результативность в 5 стартовых турах Ла Лиги

Фото твиттер "Барселоны"

"Барселона" забила только 8 мячей в 5 турах стартовавшего чемпионата Испании.

Как сообщает Opta, это худший результат "сине-гранатовых" за последние 18 лет.

В сезоне 2003/04 ситуация с голами у каталонцев была ещё хуже - они отличились 5 раз в 5 играх.

Что касается результатов "Барсы" в Ла Лиге, то команда дважды победила и трижды сыграла вничью.

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