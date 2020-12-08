У "Барселоны" худший старт за 30 лет, "Тоттенхэм" и "Милан" удерживают 1 место в своих лигах: главные итоги выходных

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У "Барселоны" худший старт за 30 лет, "Тоттенхэм" и "Милан" удерживают 1 место в своих лигах: главные итоги выходных

АПЛ: ТОП-команды все выше, Клопп и Моуринью удерживают лидерство!

В 11-м туре Премьер-лиги громких сенсаций не случилось. Все команды, которые находятся на верхних местах в турнирной таблице, пополнили свой актив очередными очками. "Тоттенхэм" после победы над "Арсеналом" в дерби Северного Лондона остался лидером чемпионата, опережая "Ливерпуль" благодаря лучшей разнице мячей. Команда Жозе Моуринью очередной раз выиграла в присущем себе стиле – два гола на контратаках с феноменальной реализацией и грамотная игра на удержание счета. "Канониры" не имели никаких шансов против отлично организованного соперника – команда Микеля Артеты снова провела откровенно невнятный матч и закономерно занимает лишь 15-ю строчку в таблице. Что тут и говорить, если один только Сон Хин Мин забил в чемпионате столько же голов, сколько весь "Арсенал" (10). Насколько легко "канониры" шагают в Лиге Европы (5 побед в 5-ти матчах), столь же трудно им даются выступления в чемпионате. "Ливерпуль" тоже неожиданно легко выиграл свой матч с "Вулверхептоном" (4:0), но непонятный провал с "Астон Виллой" (2:7) сейчас стоит команде Юргена Клоппа первого места в Премьер-лиге, ведь именно тогда мерсисайдцы существенно испортили себе разницу голов. Вернулись на победный путь "Челси" с "Лестером", которые не без труда одолели "Лидс" и "Шеффилд Юнайтед" соответственно.

Команды из Манчестера тоже приближаются к группе лидеров. Победа над "Вест Хэмом" стала для "красных дьяволов" 4-й подряд. Подопечные Сульшер поднялись уже на 5 место, а отставание от ТОП-4 составляет всего 2 очка при наличии матча в запасе. Не отстает и "Сити" – "горожане" на классе разобрались с "Фулхэмом" и по потерянным очкам отстают от дуэта лидеров только на 3 пункта. А ведь месяц назад их все хоронили! Как видим, несмотря на неубедительный старт некоторых грандов вся борьба в Англии только начинается. И есть такое ощущение, что претенденты на чемпионство еще будут меняться по ходу сезона!

Ла Лига: "Реал" реабилитировался за провал в ЛЧ, "Барселона" провела один из худших матчей в году

Барселона потерпела уже 4-е поражение в 10-ти поединках Ла Лиги – не помогло даже возвращение Лионеля Месси, которому снова дали отдохнуть в выездном поединке ЛЧ. Подопечные Рональда Кумана отдали 3 очка новичку элитного дивизиона – "Кадису", который после октябрьской победы над "Реалом" снял скальп и с другого испанского гранда. Даже автогол не помешал "желтой субмарине" оставить каталонцев без очков, а Тер Штеген второй раз за последние несколько недель отличился откровенным фейлом. Правда, на этот раз большая часть вины лежит и на Клемане Лангле, который на пару с немецким голкипером и подарили победный гол хозяевам. Итого, это худший старт "Барсы" в чемпионате за последние 33 года! "Барселона" проиграла "Кадису" впервые за 29 лет, а после 10-ти сыгранных матчей оказались лишь в трех очках от зоны вылета! Серьезный удар по чемпионским амбициям "блаугранас" признал даже Рональд Куман, который явно не так представлял себе начало работы в "Барселоне". Долги на миллиард евро, желание Лео Месси покинуть клуб, неубедительная игра и наличие персонажей, которые явно не соответствуют уровню "сине-гранатовых" – эти авгиевы конюшни придется разгребать еще очень долго.

Неудачей принципиального соперника воспользовался мадридский "Реал", который на выезде минимально победил "Севилью" благодаря ляпу вратаря "нервионцив" и продолжает удерживать 4 строчку турнирной таблицы. Марокканец Ясин Буну неуклюже уронил мяч в ворота после прострела Винисиуса и подарил гостям победу. 0:1 – "Реал" хотя бы частично реабилитировался за поражение от "Шахтера" в Украине, но главный матч команду Зидана ожидает в среду. "Сливочные" будут принимать "Боруссию" М и обязаны побеждать немцев для выхода в 1/8 финала ЛЧ. Любой другой результат может отправить "Реал" в Лигу Европы, где Мадрид, мягко говоря, не привыкли видеть.

Серия "А": "Милан" продолжает выигрывать, первая четверка постепенно формируется

Десятый тур Серии "А" не подарил сенсаций, хотя как минимум к одной было очень близко. "Ювентус" лишь на последних минутах сумел перевернуть ход туринского дерби, забив победный гол аж на 89-й. Криштиану Роналду впервые в чемпионате покинул поле без забитого мяча, но в составе "старой Синьоры" нашлись и другие голеадоры. Уэстон Маккени и капитан Леонардо Бонуччи принесли туринцам 5-ю победу в сезоне. "Юве" воспользовался ничьей "Ромы" с "Сассуоло" и запрыгнул с 6-й строчки турнирной таблицы сразу на 4-ю. В свою очередь "Милан" без труда одолел "Сампдорию", хотя и вынужден был понервничать на последних минутах после пропущенного мяча. "Россонери" продолжают удерживать лидерство, опережая "Интер" на 5 пунктов, а "Наполи" с "Ювентусом" – на 6.

Команда Антонио Конте разобралась с "Болоньей". Дубль оформил Ашраф Хакими, еще один гол забил Лукаку. Как известно, уже в среду "Интер" примет "Шахтер" в заключительном туре ЛЧ на "Джузеппе Меацца", в котором миланский коллектив устроит только победа. В поединке "нерадзурри" с "Болоньей" стоит обратить внимание на выход Кристиана Эриксена, который случился на 91-й минуте. Антонио Конте продолжает тонко издеваться над датчанином, который сыграл против "Сассуоло" "аж" 6 минут, против Реала – "целых" 5, а теперь еще и это. Похоже, Эриксену нужно бежать из этой команды – тем более, с учетом предстоящего чемпионата Европы.

"Рома" и "Сассуоло" в одном из центральных матчей тура так и не забили, хотя арбитр после просмотра VAR отменил два гола – по одному в ворота каждой команды. Работу Фабио Марески беспощадно раскритиковали все итальянские издания. Арбитру забросили противоречивость удаления Педро (в частности, возникли вопросы к первой желтой для испанца), не назначение пенальти в ворота "Сассуоло" и гол гостей, который, по мнению многих экспертов, все же был чистым. А "Наполи" без проблем разгромил аутсайдера "Кротоне"! Из лидеров не сыграла только "Аталанта". Команда Миранчука должна была сыграть с "Удинезе", но команды так и не вышли на поле, так как газон в Удине не выдержал серьезного ливня.

Бундеслига: Триллер "Баварии" и "РБ Лейпциг", очередная потеря "Боруссий"

"Бавария" и "РБ Лейпциг" выдали феерическое шоу в 10-м туре Бундеслиги. Команды устроили сумасшедшую перестрелку и по очереди вели в счете, но в итоге разошлись миром. 3:3 – сверхрезультативную ничья, от которой нейтральные болельщики точно получили удовольствие. "Бавария" удержала лидерство в чемпионате с отрывом от "быков" в 2 пункта. Правда, теперь главным преследователем "Ротэн" стал леверкузенский "Байер", который после победы над "Шальке" подобрался к мюнхенцам на расстояние одного очка. Не смогли выиграть в отчетном туре и обе "Боруссии". Дортмунд без травмированного Эрлинга Холанд удовлетворился лишь ничьей с "Айнтрахтом" (как символично звучит) – команда Фавра не выиграет второй матч подряд и уже отпустила "Баварию" на 4 пункта. А вот Гладбах не сумел переиграть скромный "Фрайбург" – ничья 2:2.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Фанаты "Барселоны" освистали Роналду

Фанаты "Барселоны" освистали Роналду

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
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8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
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