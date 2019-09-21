У "Барселоны" могут возникнуть проблемы с финансовым фейр-плей

СМИ узнали, какую сумму нужно выручить "Барселоне" от продажи игроков, чтобы избежать проблем с финансовым фейр-плей.

По информации Marca, каталонскому клубу необходимо заработать на трансферах 172 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что "блауграна" планирует расстаться в январе с защитником Самюэлем Умтити, а также хавбеками Иваном Ракитичем и Артуро Видалем.

Минувшим летом "Барса" потратила на покупку новичков 255 миллионов евро.

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