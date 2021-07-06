У "Барселоны" могут возникнуть проблемы со спонсором из-за расистского поступка Дембеле и Гризманна

1 Теги барселонаусман дембелеантуан гризманн

У "Барселоны" могут возникнуть проблемы со спонсором из-за расистского поступка Дембеле и Гризманна

Основатель компании Rakuten, которая является спонсором "Барселоны", Хироси Микитани прокомментировал расистский скандал с французскими футболистами каталонского клуба Антуаном Гризманном и Усманом Дембеле.

"Как спонсор "Барселоны", я сожалею, что игроки команды позволили себе подобные высказывания. Подобное является неприемлемым с тех пор, как Rakuten стал спонсором "Барселоны" Мы направим протест руководству клуба, чтобы узнать их мнение на этот счет", – написал Микитани в твиттере.

Напомним, что в сеть попало видео с участием Дембеле и Гризманна. На видеозаписи футболисты находятся в номере отеля и оскорбляют азиатских работников, которые чинят им телевизор. 

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вообще неудивительно!Чем думал гнум,когда заказывал себе партию французских наложниц,не понятно!бАРСА собрала в себе все отбросы футбольного мира!Расисты , ВАТокатНИКИ , мошшенники, лицемеры, ксенофобы,извращенцы - это всё о БЧК!Меци намусорил в клубе!Плюнул в рожу люсям,крошам и т.п!Конечно,солидные компании и общественные организации не будут сотрудничать с диктаторской барсой меци - это значит очередные убытки!И это не считая ещё одного выплаканного карликам контракта на 500 млн!Возможно,даже липовых ЗМ и ЗБ!Мда ... вискас эль барса!

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