У "Барселоны" могут возникнуть проблемы со спонсором из-за расистского поступка Дембеле и Гризманна
Основатель компании Rakuten, которая является спонсором "Барселоны", Хироси Микитани прокомментировал расистский скандал с французскими футболистами каталонского клуба Антуаном Гризманном и Усманом Дембеле.
"Как спонсор "Барселоны", я сожалею, что игроки команды позволили себе подобные высказывания. Подобное является неприемлемым с тех пор, как Rakuten стал спонсором "Барселоны" Мы направим протест руководству клуба, чтобы узнать их мнение на этот счет", – написал Микитани в твиттере.
Напомним, что в сеть попало видео с участием Дембеле и Гризманна. На видеозаписи футболисты находятся в номере отеля и оскорбляют азиатских работников, которые чинят им телевизор.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14