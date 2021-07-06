У "Барселоны" могут возникнуть проблемы со спонсором из-за расистского поступка Дембеле и Гризманна

Основатель компании Rakuten, которая является спонсором "Барселоны", Хироси Микитани прокомментировал расистский скандал с французскими футболистами каталонского клуба Антуаном Гризманном и Усманом Дембеле.

"Как спонсор "Барселоны", я сожалею, что игроки команды позволили себе подобные высказывания. Подобное является неприемлемым с тех пор, как Rakuten стал спонсором "Барселоны" Мы направим протест руководству клуба, чтобы узнать их мнение на этот счет", – написал Микитани в твиттере.

Напомним, что в сеть попало видео с участием Дембеле и Гризманна. На видеозаписи футболисты находятся в номере отеля и оскорбляют азиатских работников, которые чинят им телевизор.

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