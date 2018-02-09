У "Барселоны" на матч с "Хетафе" остался только один центральный защитник

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У "Барселоны" на матч с "Хетафе" остался только один центральный защитник

У "Барселоны" на матч 23-го тура Примеры против "Хетафе" остался только один центральный защитник, сообщает Marca.

По сведениям издания, из-за травм ближайшую игру, скорее всего, пропустят Жерар Пике и Томас Вермален, а Самюэль Умтити будет отбывать дисквалификацию. Таким образом, в распоряжении тренерского штаба "сине-гранатовых" будет только новичок Йерри Мина.

Напомним, что матч "Барселона" – "Хетафе" состоится в воскресенье в 18:15 по московскому времени.

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