У "Барселоны" не получается избавиться от Умтити

2 Теги барселонасамюэль умтити

У "Барселоны" не получается избавиться от Умтити

Фото инстаграм Самюэля Умтити

"Барселона" в связи со скорым подписанием Эрика Гарсии из "Манчестер Сити" должна расстаться с кем-то из имеющихся центральных защитников.

По информации Mundo Deportivo, выбор "сине-гранатовых" пал на Самюэля Умтити, однако с его уходом возникли проблемы.

У каталонского клуба нет ни одного предложения о трансфере 27-летнего француза, а отпускать его бесплатно "блауграна" пока не хочет.

В текущем сезоне Умтити сыграл за "Барсу" 15 матчей. Его контракт рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока - 10 миллионов евро.

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