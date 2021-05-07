У "Барселоны" не получается избавиться от Умтити

Фото инстаграм Самюэля Умтити

"Барселона" в связи со скорым подписанием Эрика Гарсии из "Манчестер Сити" должна расстаться с кем-то из имеющихся центральных защитников.

По информации Mundo Deportivo, выбор "сине-гранатовых" пал на Самюэля Умтити, однако с его уходом возникли проблемы.

У каталонского клуба нет ни одного предложения о трансфере 27-летнего француза, а отпускать его бесплатно "блауграна" пока не хочет.

В текущем сезоне Умтити сыграл за "Барсу" 15 матчей. Его контракт рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока - 10 миллионов евро.

Не пропустите: Тер Штеген прокомментировал долг "Барселоны". | http://soccernews.ru