У "Барселоны" не получается избавиться от Умтити
"Барселона" в связи со скорым подписанием Эрика Гарсии из "Манчестер Сити" должна расстаться с кем-то из имеющихся центральных защитников.
По информации Mundo Deportivo, выбор "сине-гранатовых" пал на Самюэля Умтити, однако с его уходом возникли проблемы.
У каталонского клуба нет ни одного предложения о трансфере 27-летнего француза, а отпускать его бесплатно "блауграна" пока не хочет.
В текущем сезоне Умтити сыграл за "Барсу" 15 матчей. Его контракт рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока - 10 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14