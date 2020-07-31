У "Барселоны" нет денег на трансферы

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У "Барселоны" нет денег на трансферы

"Барселона" может остаться без усиления состава во время летнего трансферного окна, сообщает RAC1.

По информации источника, у каталонского клуба нет денег на покупку новых футболистов.

Чтобы кого-то подписать, "сине-гранатовые" сначала должны продать ненужных игроков.

Напомним, что "Барса" стала одним из самых пострадавших от коронавируса клубов из-за огромной зарплатной ведомости.

Не пропустите: "Барселона" представила новую гостевую форму. | http://soccernews.ru
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