У "Барселоны" нет плана "Б" на случай срыва трансфера Гризманна

У каталонской "Барселоны" нет плана "Б" на случай срыва переговоров по подписанию своей главной трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, утверждает AS.

По сведениям источника, "сине-гранатовые", заручившись ранее поддержкой окружения 27-летнего нападающего "матрасников", были уверены в подписании француза, поэтому не планировали искать ему альтернативные варианты. Теперь же, когда француз отложил оглашение решения по своему будущему, в каталонском гранде всерьез обеспокоились своим очередным вероятным провалом на трансферном рынке.

Напомним, стало известно, почему Гризманн тянет с объявлением решения по своему будущему. | soccernews.ru