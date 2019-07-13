У "Барселоны" нет предложений по Коутиньо

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У "Барселоны" нет предложений по Коутиньо

У "Барселоны" возникли проблемы с продажей полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, на сегодняшний день "блауграна" не получила ни одного предложения о трансфере звёздного бразильца.

Ранее СМИ писали об интересе к 27-летнему футболисту со стороны ПСЖ и "Ливерпуля", однако до конкретики дело так и не дошло.

Напомним, что "Барса" купила Коутиньо полтора года назад за 145 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек провёл за "сине-гранатовых" 54 матча, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

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