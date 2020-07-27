У "Барселоны" нет предложений по Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо пока не нужен другим клубам, пишет Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" не получили ни одного предложения по трансферу 28-летнего бразильца.

Тем не менее, в "Барсе" верят, что смогут продать звёздного хавбека за 80 миллионов евро, если он ярко выступит в плей-офф Лиги Чемпионов в составе "Баварии".

За "ротен" Коутиньо выступает на правах аренды с августа 2019 года, в его активе 9 голов и 8 ассистов в 34 матчах.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 56 миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.

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