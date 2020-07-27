У "Барселоны" нет предложений по Коутиньо

Теги барселонафилиппе коутиньобавария мюнхентрансферы

У "Барселоны" нет предложений по Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо пока не нужен другим клубам, пишет Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" не получили ни одного предложения по трансферу 28-летнего бразильца.

Тем не менее, в "Барсе" верят, что смогут продать звёздного хавбека за 80 миллионов евро, если он ярко выступит в плей-офф Лиги Чемпионов в составе "Баварии".

За "ротен" Коутиньо выступает на правах аренды с августа 2019 года, в его активе 9 голов и 8 ассистов в 34 матчах.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 56 миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.

Не пропустите: Два английских клуба поборются за Умтити. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

7 футболистов покинули московское "Динамо"

7 футболистов покинули московское "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов