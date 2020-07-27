У "Барселоны" нет предложений по Коутиньо
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо пока не нужен другим клубам, пишет Marca.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" не получили ни одного предложения по трансферу 28-летнего бразильца.
Тем не менее, в "Барсе" верят, что смогут продать звёздного хавбека за 80 миллионов евро, если он ярко выступит в плей-офф Лиги Чемпионов в составе "Баварии".
За "ротен" Коутиньо выступает на правах аренды с августа 2019 года, в его активе 9 голов и 8 ассистов в 34 матчах.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 56 миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|32
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|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20