У "Барселоны" нет предложений по Турану

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У "Барселоны" нет предложений по Турану

"Барселона" намерена расстаться с турецким полузащитником Арда Тураном, сообщает AS.

По сведениям издания, тренерский штаб каталонского клуба не рассчитывает на футболиста. Впрочем каталонцы не получали ни одного предложения по трансферу игрока.

Стоит отметить, что "Барселона" хочет получить за 30-летнего Турана порядка 35 миллионов евро. В этом сезоне хавбек не провел ни одного матча. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

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