У "Барселоны" потолок зарплат на 30 миллионов евро выше, чем у "Реала"

"Барселона" обладает самым большим потолком зарплат в чемпионата Испании, сообщает AS.

По данным источника, каталонский клуб может тратить на зарплаты 671 миллион евро в год. Мадридский "Реал" отстает по этому показателю на 30 миллионов евро - 641 миллион. Потолок зарплат мадридского "Атлетико" составляет 348,5 миллионов. Далее с большим отставанием идут "Севилья" (185) и "Валенсия" (171).

Стоит отметить, что год назад разница между "Барселоной" и "Реалом" составляла 66,5 миллионов евро.

Потолок зарплат зависит от доходов, спортивных структур и других факторов.

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