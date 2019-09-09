У "Барселоны" потолок зарплат на 30 миллионов евро выше, чем у "Реала"

Теги барселонареал мадридваленсиясевилья

У "Барселоны" потолок зарплат на 30 миллионов евро выше, чем у "Реала"

"Барселона" обладает самым большим потолком зарплат в чемпионата Испании, сообщает AS.

По данным источника, каталонский клуб может тратить на зарплаты 671 миллион евро в год. Мадридский "Реал" отстает по этому показателю на 30 миллионов евро - 641 миллион. Потолок зарплат мадридского "Атлетико" составляет 348,5 миллионов. Далее с большим отставанием идут "Севилья" (185) и "Валенсия" (171).

Стоит отметить, что год назад разница между "Барселоной" и "Реалом" составляла 66,5 миллионов евро.

 

Потолок зарплат зависит от доходов, спортивных структур и других факторов.

Не пропустите: "Цирк дю Солей" представит шоу о жизни Месси. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Германия и Нидерланды одержали уверенные победы в матчах отбора Евро-2020

Германия и Нидерланды одержали уверенные победы в матчах отбора Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов