У "Барселоны" появилось три серьезных конкурента в борьбе за Де Лигта

Теги манчестер юнайтедбарселонаматтейс де лигтаяксювентусбавария мюнхен

У "Барселоны" появилось три серьезных конкурента в борьбе за Де ЛигтаУ каталонской "Барселоны" появилось три серьезных конкурента в борьбе за защитника амстердамского "Аякса" Маттейса Де Лигта.

Так, по сведениям The Independent, интерес к 18-летнему беку также проявляют "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и мюнхенская "Бавария".

В завершившемся сезоне Де Лигт забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за "Аякс".

Напомним, Гвардиола желает завершить свою карьеру в "Барселоне". | soccernews.ru

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