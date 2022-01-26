У "Барселоны" появятся новые спонсоры на форме

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

"Барселона" собирается заключить соглашение с двумя новыми спонсорами на следующий сезон. Осталось закрыть несколько вопросов со спонсорами, но соглашение почти завершено, сообщает Шей Лугасси.

По информации источника, Spotify заменит Rakuten и станет главным спонсором формы каталонцев. Во время последней встречи между сторонами владелец музыкального гиганта был в восторге от социальных сетей "Барсы".

Отмечается, что контракт будет рассчитан на 5 сезонов, в течение которых клуб должен получить около 340 миллионов евро суммарно.

Сообщает также, что спонсор Polkadot заменит Beko и будет на на рукаве футболки "Барсы" со следующего сезона. Контракт будет рассчитан на 5 сезонов, в течение которых клуб должен получить около 100 миллионов евро.

Также не пропустите: Агент Хендрикса высказался о предстоящем уходе игрока в "Фейеноорд". | http://soccernews.ru