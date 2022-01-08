У "Барселоны" есть только одно предложение по аренде Умтити

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити не пользуется спросом на трансферном рынке, сообщает Sport.es.

По информации источника, пока "сине-гранатовые" получили только одно конкретное предложение по аренде 28-летнего футболиста.

"Бешикташ" готов подписать француза, однако сам игрок не хочет продолжать карьеру в Турции.

Умтити могут арендовать некоторые клубы Лиги 1, однако они согласны взять на себя лишь малую часть его зарплаты в размере 9 миллионов евро в год.

Не пропустите: Гризманн высказался в поддержку Умтити. | http://soccernews.ru