У "Барселоны" в матче с "Гранадой" был лучший результат по ударам за последние 7 лет

"Барселона" 36 раз пробила по воротам "Гранады" в четвертьфинальном матче Кубка Испании.

Как сообщает Opta, это лучший результат "сине-гранатовых" во всех турнирах с сезона 2013/14.

Из 36 ударов каталонской команды 20 пришлось в створ ворота соперника, 5 из них стали голевыми.

В итоге "Барса" победила "Гранаду" со счётом 5:3 и стала участником 1/2 финала Кубка.

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