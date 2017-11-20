У "Барселоны" возникли проблемы с Видалем

Теги барселонаалейш видаль

У "Барселоны" возникли проблемы с ВидалемУ каталонской "Барселоны" возникли проблемы со своим защитником Алеишем Видалем, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" хотели бы расстаться с 28-летним беком, однако препятствием на пусти возможной продажи футболиста стало то, что лидер чемпионата Испании до сих пор не получал запроса по его трансферу от других клубов. Таким образом, вполне возможно, что Видаль останется в "Барсе" до конца текущего сезона.

Напомним, "Барселона" возобновила интерес к Мартинесу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Леванте 12 15
13 Сельта Виго 12 14
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов