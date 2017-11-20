У "Барселоны" возникли проблемы с Видалем
У каталонской "Барселоны" возникли проблемы со своим защитником Алеишем Видалем, информирует Diario Gol.
По сведениям источника, "сине-гранатовые" хотели бы расстаться с 28-летним беком, однако препятствием на пусти возможной продажи футболиста стало то, что лидер чемпионата Испании до сих пор не получал запроса по его трансферу от других клубов. Таким образом, вполне возможно, что Видаль останется в "Барсе" до конца текущего сезона.
Напомним, "Барселона" возобновила интерес к Мартинесу. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|12
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|Реал Мадрид
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|Реал Сосьедад
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|Бетис
|11
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|Леванте
|12
|15
|13
|Сельта Виго
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|Эспаньол
|12
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|Депортиво Ла-Корунья
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|Эйбар
|11
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