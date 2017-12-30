У "Барселоны" возникли разногласия с Серхи Роберто по новому контракту

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У "Барселоны" возникли разногласия с Серхи Роберто по новому контрактуУ каталонской "Барселоны" возникли разногласия со своим полузащитником Серхи Роберто по новому контракту.

Как информирует AS, "сине-гранатовые" предложили 25-летнему хавбеку "пожизненный контракт", который получил осенью капитан команды Андрес Иньеста. Однако футболист посредством своего агента Жозепа Марии Оробигга сделал встречное предложение клубу, детали которого остаются пока неизвестными.

Однако в стане каталонского гранда не видят проблем для подписания нового соглашения со своим игроком. В частности, источник из клуба заявил: "В позициях Роберто и "Барсы" есть различия, но они не являются непреодолимыми. В ближайшие недели будет достигнуто соглашение".

Напомним, "Барселона" дала ответ Давиду Луизу. | soccernews.ru

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