У "Барселоны" возникли серьезные проблемы в центре обороны перед игрой с "Валенсией"

У каталонской "Барселоны" возникли серьезные проблемы в центре обороны перед ответной игрой 1/2 финала кубка Испании с "Валенсией".

Как информирует sport.es, в четверг наставник "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде не сможет рассчитывать на Жерара Пике, который получил травму во вчерашнем матче чемпионата против "Эспаньола". Вполне возможно, что к восьмому числу не успеет восстановиться и Томас Вермален. Таким образом в распоряжении тренера каталонского гранда остались только два центрбека - Самюэль Умтити и Йерри Мина, еще не успевший дебютировать за "Барселону".

Напомним, Гарай высказался о предстоящем матче против "Барселоны". | soccernews.ru