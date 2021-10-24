У "Барселоны" возникли сложности с покупкой Ольмо
Фото: инстаграм Дани Ольмо/Автор неизвестен
"Барселона" не может договориться о трансфере полузащитника "РБ Лейпциг" и сборной Испании Дани Ольмо, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, немецкий клуб требует за футболиста 60 миллионов евро с учетом бонусов, но каталонцы не готовы платить такую сумму. Таким образом, переход хавбека в зимнее трансферное окно маловероятен.
В нынешнем сезоне 23-летний Ольмо провел за "РБ Лейпциг" три матча во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
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|4
|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
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|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
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|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|Шальке
|32
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|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|32
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
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