У "Барселоны" возникли сложности с покупкой Ольмо

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У "Барселоны" возникли сложности с покупкой Ольмо

Фото: инстаграм Дани Ольмо/Автор неизвестен

"Барселона" не может договориться о трансфере полузащитника "РБ Лейпциг" и сборной Испании Дани Ольмо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, немецкий клуб требует за футболиста 60 миллионов евро с учетом бонусов, но каталонцы не готовы платить такую сумму. Таким образом, переход хавбека в зимнее трансферное окно маловероятен.

В нынешнем сезоне 23-летний Ольмо провел за "РБ Лейпциг" три матча во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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