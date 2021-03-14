У "Барселоны" возникли сложности в продлении контракта с юным талантом

Теги барселонаилайш мориба

У "Барселоны" возникли сложности в продлении контракта с юным талантом

"Барселона" хочет продлить контракт с полузащитником Илайшем Морибой, но в переговорах возникли сложности, сообщает ESPN.

По сведениям источника, Мориба не хочет, чтобы сумма отступных в новом соглашении увеличилась до 150 миллионов евро. Нынешний контракт хавбека с клубом действует до лета 2022 года с отступными в размере 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 18-летний Мориба провел за "Барселону" шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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