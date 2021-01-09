У "Баварии" прервалась серия из 20 игр без поражений

"Боруссия" из Менхенгладбаха дома в рамках 15 тура немецкой Бундеслиги обыграла "Баварию" (3:2).

Это поражение стало для команды Флика первым более чем за три месяца. До этого они уступили "Хоффенхайму" (1:4) 27 сентября 2020 года.

С тех пор "Баварию" не могли победить 20 матчей во всех турнирах. В активе мюнхенцев 16 побед и 4 ничьих.

Примечательно, что "Боруссия" Менхенгладбах обыгрывает чемпионов Германии в первом круге уже 4 сезона подряд. В прошлом сезоне была одержана победа 2:1, в позапрошлом – 3:0, в сезоне-2017/18 также 2:1.

При этом во втором круге в каждом из этих сезонов побеждала "Бавария".