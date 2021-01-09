У "Баварии" прервалась серия из 20 игр без поражений

Теги боруссия менхенгладбахбавария мюнхен

У "Баварии" прервалась серия из 20 игр без поражений"Боруссия" из Менхенгладбаха дома в рамках 15 тура немецкой Бундеслиги обыграла "Баварию" (3:2).

Это поражение стало для команды Флика первым более чем за три месяца. До этого они уступили "Хоффенхайму" (1:4) 27 сентября 2020 года.

С тех пор "Баварию" не могли победить 20 матчей во всех турнирах. В активе мюнхенцев 16 побед и 4 ничьих.

Примечательно, что "Боруссия" Менхенгладбах обыгрывает чемпионов Германии в первом круге уже 4 сезона подряд. В прошлом сезоне была одержана победа 2:1, в позапрошлом – 3:0, в сезоне-2017/18 также 2:1.

При этом во втором круге в каждом из этих сезонов побеждала "Бавария".

Читать также: "Бавария" проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха, ведя в счете 2:0 | http://soccernews.ru

 

 

 
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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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