У "Баварии" прервалась серия из 20 игр без поражений
"Боруссия" из Менхенгладбаха дома в рамках 15 тура немецкой Бундеслиги обыграла "Баварию" (3:2).
Это поражение стало для команды Флика первым более чем за три месяца. До этого они уступили "Хоффенхайму" (1:4) 27 сентября 2020 года.
С тех пор "Баварию" не могли победить 20 матчей во всех турнирах. В активе мюнхенцев 16 побед и 4 ничьих.
Примечательно, что "Боруссия" Менхенгладбах обыгрывает чемпионов Германии в первом круге уже 4 сезона подряд. В прошлом сезоне была одержана победа 2:1, в позапрошлом – 3:0, в сезоне-2017/18 также 2:1.
При этом во втором круге в каждом из этих сезонов побеждала "Бавария".
Читать также: "Бавария" проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха, ведя в счете 2:0 | http://soccernews.ru
главное
-
"Бавария" проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха, ведя в счете 2:0
-
Гасперини о Миранчуке : "Нужно искать подходящую позицию"
-
Основной защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом
-
Мбаппе установил рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов среди игроков до 22 лет
-
Тедеско хочет вернуть Мирзова из аренды
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 января
-
Клопп высказался о матче с "Астон Виллой"
-
У "Баварии" прервалась серия из 20 игр без поражений
-
Семин о Миранчуке в атаке "Аталанты": "Раньше нужно было думать"
-
"Вильярреал" в гостях разгромил "Сельту"
-
"Атлетик" вернулся в Бельбао. Матч с "Атлетико" под угрозой срыва
-
"Ливерпуль" без проблем обыграл "Астон Виллу"
-
"Бавария" проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха, ведя в счете 2:0
-
Левандовски шесть сезонов подряд забивает больше 20 голов в Бундеслиге
-
Футболисты скромного клуба "Алькояно" отреагировали на жеребьевку Кубка Испании (видео)
-
5 из 11 игроков "Астон Виллы" родились позже, чем Милнер дебютировал в Кубке Англии
-
"Реал" не может вылететь на матч с "Осасуной" из-за погоды
-
1
Куман о Месси: "Он победитель"
-
Директор "Астон Виллы": "Некоторые наши игроки так молоды, что на стадион их привезли родители"
-
Ковач: "Нам нужно беречь Головина"
-
Гасперини о Миранчуке : "Нужно искать подходящую позицию"
-
Ривалдо дал свою оценку игре Месси
-
Кандидат в президенты "Барсы»" Фонт: "Мы поезд, который летит к стене со скоростью 200 км/ч"
-
Кассано: "Перес — Папа Римский для "Реала""
-
Основной защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20