У Бекхэма появились трудности со строительством стадиона в США

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У Бекхэма появились трудности со строительством стадиона в США

Известный футболист Дэвид Бекхэм рассчитывает к 2020 году построить стадион для своего клуба "Интер Майами".

Как сообщает Goal.com, помешать планам англичанина могут местные жители, которые выступают против строительства. Отметим, что Бекхэм хочет построить арену недалеко от поля для гольфа "Melreese".

Напомним, что "Интер Майами" начнет играть в МЛС с 2020 года. Бекхэм уже пригласил в клуб многих именитых футболистов, в их числе капитан "Барселоны" Лионель Месси.

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