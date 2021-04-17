У Бендтнера могут конфисковать Porsche: названа причина

Фото инстаграм Никласа Бендтнера

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Никлас Бендтнер рискует лишиться своего автомобиля.

По информации The Sun, известному в прошлом футболисту грозит конфискация его Porsche Taycan Turbo S стоимостью 270 тысяч евро.

Сообщается, что форварда 7 раз обвинили в нарушении правил дорожного движения - 5 раз за вождение без прав и 2 раза за превышение скорости.

Теперь Бендтнер предстанет перед судом. Заседание запланировано на 27 апреля.

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