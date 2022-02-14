У Бензема хорошие предчувствия насчет своего участия в матче с ПСЖ

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

До сих пор неизвестно, сыграет ли нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема в матче с "Пари Сен-Жермен" завтра, 15 февраля, в 1\8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает издание AS, главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти сомневается на счет готовности Бензема играть с первых минут.

По информации источника, у Карима хорошие предчувствия, но если тренерский штаб решит не рисковать, тогда Гарет Бэйл выйдет в стартовом составе вместе с Винисиусом и Асенсио.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал девять ассистов.

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