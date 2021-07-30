У Бензема нет коронавируса
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема не заражен коронавирусом, сообщает Marca.
По сведениям источника, футболист сдал новый тест и он показал отрицательный результат. Таким образом, форвард теперь может присоединиться к команде и возобновить подготовку к сезону.
В прошлом сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 46 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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